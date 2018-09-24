Nubia готовит смартфон с двумя экранами

Новый cмартфон Nubia Z18s получит два цветных дисплея - основной 6,26-дюймовый IPS экран и 5,1-дюймовый дополнительный OLED - дисплей.

Характеристки гаджета уже появились на сайте китайского регулятора TENAA, пишет GSMArena.

На странице устройства под кодовым именем Nubia NX616J нет обычного для TENAA набора фотографий. Тем не менее, у китайского центра сертификации есть сведения о двух дисплеях - 6,26-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1080 x 2280 пикселей и еще 5,1-дюймовый OLED-дисплей размером 720 x 1520 пикселей.

Как отмечают журналисты, модель сходна с российским гаджетом YotaPhone, только Nubia, по-видимому, будет использовать полноцветную панель OLED вместо решения E-Ink. Также в ролике виден большой основной экран с совсем тонкими рамками и двойная основная камера. Дактилоскопический датчик расположен на боковой грани.

Среди других спецификаций упоминаются восьмиядерный процессор с частотой 2,649 ГГц, то есть, вероятно, napdragon 845. Смартфон также получит 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти без возможности расширения. Телефон должен получить Android 8.1 Oreo из коробки.

Тем не менее, существуют некоторые расхождения между просочившимся видео с гаджетом и спецификациями TENAA для Z18S. В ролике видна двойная камера на задней панели, в то время как сертификационный орган утверждает, что на задней панели будет одна камера 24 МП, а фронтальная камера получит модуль на 16 МП.