Новый смартфон Xiaomi показали на видео

В китайских соцсетях опубликовали фото и видео нового смартфона Xiaomi Mi Max 3, который должны представить до конца июля.

Кадры подтверждают, что гаджет получит 6,9 дюймовый экран с соотношением сторон 18:9, пишет GizmoChina.

На пленке, которая покрывает экран смартфона, видно, что один из двух датчиков камеры задней панели телефона, получит разрешение 12 мегапикселей. Второй датчик будет 5-мегапиксельным. Также на пленке указано, что модель будет поставляться с батареей 5 500 мАч. Сканер отпечатков пальцев разместили на задней панели телефона.

По слухам, Xiaomi Mi Max 3 базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 636, имеет 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти в зависимости от версии. Также ожидается версия Mi Max 3 Pro на основе Snapdragon 710.

Смартфон работает на основе Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой MIUI 9. Размеры составляют 176,15 х 87,4 х 7,99 мм, а вес — 221 грамм. Предполагается, что гаджет будет стоить 1699 юаней, то есть $255.

Ранее НВ сообщало, что генеральный директор Xiaomi подтвердил скорый выход смартфона Mi Max 3. Исполнительный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал через свой официальный аккаунт в Weibo фотографию розничной упаковки нового фаблета Mi Max 3.