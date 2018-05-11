Новый смартфон Nokia X показали незадолго до анонса

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Так будет выглядеть новый смартфон
Фото: Weibo

Так будет выглядеть новый смартфон

В китайских соцсетях опубликован снимок смартфона Nokia X, который должны официально представить 16 мая.

Фотография подтверждает вырез в верхней части экрана с диагональю 5,8 дюйма, пишет GSMArena

Судя по фотографии, новинка получит стеклянно-металлический корпус. На тыльной стороне видна вертикальная двойная камера, один из модулей которой получит разрешение 16 Мп, а также сканер отпечатков пальцев. На передней панели - вырез в стиле iPhone X, а также логотип Nokia внизу по центру.

На верхнем торце разместился 3,5-мм разъем для наушников. На правой стороне — регуляторы звука и кнопка включения. На нижней грани должен быть порт microUSB 2.0, но на снимке его не видно.

Добавим, что аппарат прошел сертификацию в телекоммуникационном агентстве TENAA, на сайте которого появились изображения и характеристики устройства. Известно, что Nokia X получит восьмиядерный процессор Snapdragon 636 с тактовой частотой 1,8 ГГц, 3/4/6 ГБ оперативной памяти, накопитель на 64/128 ГБ с возможностью расширения.

Также сообщается, что Nokia X получит аккумулятор на 3 000 мАч, 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Поддерживаются две SIM-карты, смартфон работает на базе операционной системы Android 8.1 Oreo. Размеры устройства — 147 миллиметров x 71 мм x 8 мм.

Официальная презентация Nokia X запланирована на 16 мая. Ожидается, что смартфон будет стоить до $300.

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