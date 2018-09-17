17 сентября 2018, понедельник

Новый смартфон? Компания Samsung назвала дату следующей презентации

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Анонс новой презентации
Скриншот

Анонс новой презентации

Samsung опубликовала тизер-приглашение, согласно которому новое устройство линейки Galaxy выйдет уже 11 октября.

Вполне вероятно, что этим устройством окажется смартфон с четырмя основными камерами, пишет GSMArena

"Новое устройство Samsung Galaxy предлагает больше способов выразить себя, чем когда-либо прежде", - говорится в анонсе. Также создатели гаджета обещают "в четыре раза больше веселья" (4x fun).

Именно в слогане 4x fun многие увидели намек на анонс смартфона с основной камерой, которая состоит из четырех разных модулей. Такое предположение кажется логичным, хотя выпуск подобной модели сейчас кажется маловероятным.

Также слоган в приглашении может намекать и на две двойные камеры — основную и фронтальную. На данный момент у Samsung есть несколько смартфонов с двойными основными или фронтальными камерами, тройные камеры могут получить смартфоны серии Galaxy A (2019) и Galaxy S10.

Журналисты GSMArena отдельно отмечают, что в приглашении упоминается слово "устройство" (device), то есть новинка не обязательно должна быть телефоном. Это может оказаться и новый планшет серии Galaxy, вроде огромного Galaxy View 2. По мнению журналистов, "это похоже на онлайн-событие, и мы сомневаемся, что Samsung представит свое новое устройство так тихо".

Ранее НВ сообщало, что новая модель не войдет ни в одну из серий Samsung Galaxy Note, Galaxy S или даже Galaxy F

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