Новый рекорд. Смартфон Huawei Mate X может получить 512 ГБ постоянной памяти

По данным китайского сертификационного центра TENAA, Huawei Mate X будет оснащаться 512 ГБ постоянной флеш-памяти.

Данные об этом появились на сайте TENAA в понедельник, 19 марта, сообщает GizmoChina.

Неизвестный телефон Huawei с номером модели NEO-AL00 сначала приняли за одну из моделей серии P20, но выяснилось, что у смартфонов P20 другие номера моделей. Судя по всему, под номером NEO-AL00 скрыт Huawei Mate X.

Ранее файлы прошивки показывали, что этот смартфон получит процессор Kirin 970, а также 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти. Однако, последние данные показывают, что новый флагман Huawei будет иметь 6 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ постоянной памяти.

До сих пор смартфоны и планшеты оборудовались памятью не больше 256 ГБ. Однако в прошлом году Samsung анонсировала скорый старт производства модулей объемом 512 ГБ и выпуск их в текущем году. Тем не менее пока Samsung не ставил такие модули в свои флагманы.

Таким образом Huawei Mate X может стать первым в мире смартфоном с 512 ГБ постоянной памяти. Также вероятен дебют Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ с таким же объемом памяти позже в этом году.

Ранее НВ сообщало, что компания Huawei довольно неожиданно рассекретила смартфон Huawei P20 Lite на своих официальных сайтах в Чехии и Польше. Модель Huawei P20 Lite будет стоить 1600 злотых, то есть около $470. Однако на польских страницах официального сайта Huawei информация о цене P20 Lite вскоре была удалена.