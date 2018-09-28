Новый рекорд. OPPO готовит к выходу смартфон с 10 ГБ оперативной памяти

Версия флагманского смартфона OPPO Find X с 10 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти уже одобрена китайским регулятором TENAA.

Таким образом, гаджет от OPPO может появиться раньше Vivo Xplay 7 и стать первым с 10 ГБ оперативки, пишет GizmoChina.

Первоначально Find X имел 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти, но утечка от китайского блогера @UniverseIce показывает, что Find X получит обновленную версию с 10 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ встроенной.

Журналисты смогли подтвердить, что утечка является подлинной, поскольку полный список спецификаций TENAA для Find X (модель PAFM00) действительно получил вариант с объемом памяти 10 ГБ. Обновление в характеристиках было сделано 26 сентября. Остальные спецификации останутся такими же, как у предыдущего варианта.

В частности, гаджет получит 6,42-дюймовый дисплей с разрешением 1 080 на 2 340 пикселей, выполненный по технологии Super AMOLED, выдвижной блок камер, двойную камеру с модулями 16 и 20 Мп и фронтальную 25-мегапиксельная камеру.

Телефон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 845 и работает под управлением Android 8.1 Oreo.

Базовая модель стоит 4999 юаней, то есть около $727, в то время как версия 256 ГБ имеет цену в 5999 юаней - $873. Предположительно, версия с 10 ГБ оперативной памяти будет стоить около 7999 юаней, то есть $1163.

Ранее НВ сообщало, что компания OPPO успешно осуществила соединение и передачу данных по сети 5G на коммерчески доступном смартфоне. OPPO использовала модифицированную версию смартфона OPPO R15. Смартфон был оснащен базовым блоком Qualcomm X50 5G, для проверки возможности подключения 5G.