Новый планшет Xiaomi получит технологию распознавания лиц

Планшет Xiaomi Mi Pad 4, который будет представлен в начале следующей недели, получит возможность распознавания лиц при помощи искусственного интеллекта.

В своем официальном аккуанте Weibo китайская компания продемонстрировала технологию для разблокировки планшета, что делает его первым устройством такого типа в серии Mi Pad, пишет GSMArena.

Работать новая функция будет благодаря 5 Мп фронтальной камере c поддержкой технологии искусственного интеллекта. Сканер отпечатков пальцев у планшета отсутствует.

Вероятно, компания применит в Mi Pad 4 систему из флагманского смартфона Mi 8. Однако неясно, будет ли предусмотрена инфракрасная камера для работы функции в плохих условиях освещенности.

По слухам, Xiaomi Mi Pad 4 получит 8-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (1920 x 1200 пикселей), камеры на 13 и 5 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятор на 6000 мАч. Планшет работает на базе Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI.

Недавний слух отмечает, что гаджет должен получить две версии: 4/64 ГБ и 6/128 ГБ. Младшая версия c Wi-Fi обойдётся покупателям в $230, а топовая на 6/128 ГБ с LTE — $308. Презентация планшета состоится 25 июня.