Новый лидер. Сервис AnTuTu назвал самые мощные Android-смартфоны мая

Популярный бенчмарк AnTuTu обновил свой традиционный рейтинг самых мощных Android-смартфонов.

Лидером майского рейтинга стал китайский флагманский гаджет Oneplus 6, пишет GizChina.

Производители смартфонов ежедневно запускают новые устройства. В прошлом месяце сообщалось, что игровой телефон Xiaomi Black Shark был лидером рейтинга AnTuTu. С тех пор было запущено много новых флагманов: теперь рейтинг возглавляет модель OnePlus 6.

OnePlus 6 по результатам теста набрал 274 910 очков. На второй позиции обосновался китайский Smartisan R1 — первый аппарат с 1 Тб памяти, который отстал от лидера всего на пару тысяч баллов. Замыкает тройку самых производительных смартфонов недавний лидер, геймерский Xiaomi Black Shark.

Далее следуют Samsung Galaxy S9+ и его обычная версия S9. Наконец, Xiaomi Mi MIX 2S находится на шестой позиции. Таким образом, первые шесть мест заняты смартфонами, которые работают на флагманском чипе Snapdragon 845.

Игровой телефон Nubia Red Magic находится на седьмом месте. Но разрыв между ним и первой шестеркой очевиден. Если смартфоны с процессором Snapdragon 845 набирают более 260 000 баллов, то Snapdragon 835 в смартфоне Nubia смог набрать только 214,904 балла.

Наконец, остальные модели, включенные в список, принадлежат Huawei. Mate 10 Pro, его обычный вариант, и Honor V10 насчитывают около 210 тысяч баллов. Все они оснащены чипом Kirin 970.

"Но будьте уверены, что список будет выглядеть по-другому в июне, потому что Xiaomi Mi 8 был запущен 31 мая, и он не мог появиться в списке. А игровой флагман ASUS ROG Gaming Smartphone был представлен только вчера", - напоминают журналисты GizChina.

Ранее НВ сообщало, что новый смартфон Nubia Z18 был протестирован в сервисе AnTuTu, где смог набрать рекордное количество баллов — 280 085. Как и смартфоны от Xiaomi и ASUS, новинка от Nubia получит процессор Snapdragon 845. Сообщается, что Z18 поставляется с 8 ГБ оперативной памяти. Но при этом Nubia Z18 пока не представлен официально и неизвестно, войдет ли он в июньский топ.