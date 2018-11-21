Новый лидер. Назван самый популярный производитель смартфонов в Китае

Компания Vivo продала самое большое количество смартфонов в Китае в третьем квартале 2018 года и обогнала OPPO.
Vivo зарегистрировала годовой рост на 2% и продала 21,6 млн. единиц с долей рынка 19,9%, пишет GizmoChina.
В то же время прежний лидер, компания OPPO, заняла 2 место с резким падением роста в годовом выражении - на 11%. Несмотря на внезапное падение, бренду все же удалось продать 21,4 миллиона смартфонов с долей рынка 19,7%.
Среди лидеров по продажам смартфонов в третьем квартале продажи выросли не только у Vivo, но и у Huawei и ее дочерней компании Honor. Но, если Vivo показала рост всего на 2%, Huawei и Honor показали рост продаж смартфонов на 14%. Honor увеличила продажи до 13,3 млн. единиц, что позволило молодой компании опередить Xiaomi. Huawei заняла третье место с объемом продаж 15,7%. Оба производителя, Honor и Huawei, получили соответственно 12,2% и 14,5% рынка.
С другой стороны, Xiaomi упала на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и заняла около 12% рынка, продав чуть больше 13 млн смартфонов в Китае за квартал. Аналогичным образом, Apple сократила продажи на 17% по сравнению с прошлым годом. Гиганту из Купертино удалось продать 8,4 млн iPhone с долей рынка до 7,7%. В отчете упоминается также компания Meizu, котора заняла 4% рынка.
Тем не менее, большинство брендов стали жертвами колоссального спада из-за снижения глобальных поставок смартфонов. Хотя, огромные усилия Huawei и Honor позволили им зарегистрировать большой рост по сравнению с прошлым годом.
Что касается Vivo, то компания собрала высокие продажи с помощью разнообразных устройств и доступной цены. Продажи гаджетов бренда увеличились из-за раннего дебюта в устройствах наэкранного сканера отпечатков пальцев.
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