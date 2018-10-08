Новый лидер. Будущий флагман Huawei установил рекорд в тестах AnTuTu

Модель Huawei Mate 20 Pro будет официально представлена через несколько дней, но ее уже протестировали в сервисе AnTuTu.

Huawei Mate 20 Pro в сумме заработал 313 561 балл, что больше, чем у предыдущего лидера рейтинга Android-смартфонов - Xiaomi Black Shark, пишет GizmoChina.

Устройство Xiaomi с процессором Snapdragon 845 набирает в AnTuTu 292 887 пунктов и является лидером текущего рейтинга. На втором месте Meizu 16 с тем же процессором Snapdragon 845, который набрал 291025 баллов.

А вот новый рекордсмен, Huawei Mate 20 Pro, построен на базе мощного 7-нанометрового процессора Kirin 980. В тестах процессора, графики, UX и памяти, смартфон набрал 115296, 112516, 69456 и 16293 баллов. Интересно, что смартфон Huawei оказался гораздо лучше Xiaomi в тестах центрального процессора (115 296 баллов против 91 581 балла), но проиграл по части графики (112 516 баллов против 127 035 баллов).

Недавно анонсированные iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr, оснащены 7-нм чипсетом Apple A12. Общий результат Mate 20 Pro отстает от показателя iPhone Xs Max, который набрал в тестах 372106 баллов. Тем не менее, после своей официальной презентации, флагманский Huawei Mate 20 Pro наверняка на некоторое время возглавит рейтинг AnTuTu среди гаджетов на Android.

Добавим, что Huawei Mate 20 Pro появился также в базе данных сервиса Geekbench. В одноядерном тесте на производительность гаджет набрал 3390 баллов, а в многоядерном — 10318. Результаты выше, чем у большинства смартфонов на Snapdragon 845, но при этом они похожи на результаты новых iPhone.

Согласно более ранним утечкам, Huawei Mate 20 Pro получит 6.3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3120×1440 пикселей и встроенным в него сканером отпечатков пальцев. Новинку также оснастят 6/8 ГБ оперативной памяти, тройной основной камерой Leica с пятикратным оптическим зумом, а также батареей на 4200 мАч.

Компания Huawei проведет презентацию Huawei Mate 20 и 20 Pro 16 октября 2018 года в Лондоне.