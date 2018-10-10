Новый король. Pixel 3 XL превзошел iPhone XS Max по качеству экрана

Представленный 9 октября в Нью-Йорке Google Pixel 3 XL получил рейтинг A+, и звание обладателя лучшего дисплея среди смартфонов.

Дебютировавший в сентябре iPhone XS Max опустился на вторую строчку рейтинга, пишет TechRadar.

В настоящее время компания еще ничего не рассказала о своих тестах на Pixel 3 XL, хотя объявила о том, что 15 октября будет опубликована статья с углубленным обзором.

Это нужно признать огромной победой для Google - в то время как прошлогодний Pixel 2 XL был хорошо принят, появилось множество сообщений о приглушенных цветах и проблемах с экраном, связанных с его OLED-дисплеем.

В DisplayMate, однако, еще не сказали ни слова о том, как стандартный дисплей Google Pixel 3 показал себя в тестах против своего "старшего брата".

Добавим, смартфоны Google вышли не только в разных размерах, но и с визуальными отличиями. У модели 3 XL появилась монобровь, в которую поместили сенсор и камеру. Меньший экран у новых Pixel cоставляет 5,5 дюйма и имеет жидкокристаллическую матрицу IPS, а больший - 6,3 дюйма и технологию органического светодиода OLED.

В конце сентября аналитики лаборатории DisplayMate уверяли, что дисплей нового iPhone XS Max превосходит экраны всех остальных смартфонов. Эксперты провели тесты на точность передачи цвета, яркость, калибровку экрана и другие показатели. Экран iPhone XS Max обладает абсолютной точностью цветопередачи в 0.8 JNCD. Максимальная яркость экрана iPhone XS Max - 660 нит. Это значительно больше, чем у большинства экранов OLED.