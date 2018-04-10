"Новый iPhone". Apple выпустила красный iPhone 8

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Apple выпустила красный iPhone 8
Фото: Apple

Apple выпустила красный iPhone 8

10 апреля компания Apple начала продажи специальных версий iPhone 8 и iPhone 8 Plus в красном цвете.

Лицевая панель устройств выполнена в черном, а не в белом, как раньше, цвете. Алюминиевые рамки покрашены в тон, сообщает TechCrunch

Красные версии iPhone 8 и iPhone 8 Plus поступила на рынок в рамках благотворительной линейки RED, традиционно выпускаемой Apple для борьбы со СПИДом. Официально аппараты называются iPhone 8 и iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED Special Edition.

(RED) — это благотворительная инициатива Apple, в рамках которой удалось собрать уже более $160 миллионов. Средства от продаж линейки (PRODUCT)RED обеспечивают тестирование, медицинские консультации и лечение десяткам миллионов людей, живущих с ВИЧ/СПИДом.

"Интересно видеть, что Apple ждет около 6 месяцев до запуска красных версий своих iPhone. Это может быть способом стимулировать продажи в середине жизненного цикла продуктов", - отмечают в TechCrunch.

Цена красного iPhone 8 стартует с $ 699 за версию с 64 ГБ. Также будут версии на 256 ГБ. Заказать красные iPhone 8 и iPhone 8 Plus можно уже с 10 апреля. Продажи смартфонов в магазинах начнутся в пятницу, 13 апреля.

Отметим, iPhone X не будет доступен в красном цвете. Для этой модели в серии (PRODUCT)RED был выпущен кожаный чехол Folio.

Напомним, в марте 2017 года Apple выпустила красную версию iPhone 7. Тогда в компании заявили, что это ограниченная серия.

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