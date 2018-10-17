Новый гаджет Facebook умеет шпионить за пользователями - CМИ

Facebook может собирать информацию о пользователях с помощью нового смарт-экрана Portal. Ранее компания заявляла, что это устройство является защищенным.
Смарт-экран Facebook Portal может собирать информацию о том, с кем вы общаетесь и какие приложения используете, чтобы продавать таргетированную рекламу, сообщает издание Recode.
Перед этим, представители Facebook заявили, что информация, полученная с устройства Portal, не будет использоваться для таргетированной рекламы.
"Голосовые звонки в Portal построены на базе Messenger, поэтому когда вы звоните с этого устройства, мы собираем ту же информацию (по типу продолжительности и частоты звонков), что и на других гаджетах с Messenger. Мы можем использовать эту информацию для рекламы на наших платформах. Другая информация, вроде использования приложений, также может быть собрана в целях рекламы", - ответили на запрос Recode спикеры Facebook.
Как ранее писало НВ, в связи с уменьшением доверия общественности к Facebook после многочисленных скандалов, компания решила добавить на устройство Portal аппаратную заглушку перед широкоугольной видеокамерой.
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