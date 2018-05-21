Новый флагман Xiaomi получит сканер отпечатка пальца в экране

Xiaomi Mi 8 может иметь сканер отпечатка в дисплее

В китайских соцсетях появилось видео со смартфоном Xiaomi, который получил дактилоскопический сканер, встроенный в дисплей.

Судя по названию ролика, модель получит название Xiaomi Mi 8, пишет GizChina.

Дело в том, что 31 мая Xiaomi проведет пресс-конференцию, на которой должен быть представлен флагман линейки Mi следующего поколения. Нет уверенности в том, какое название получит телефон: Xiaomi Mi 7 или Xiaomi Mi 8.

Короткий ролик якобы демонстрирует новый флагманский смартфон Xiaomi и его главную особенность — сканер отпечатка пальца в экране. Сама технология будет напоминать ту, которую предлагает модель Vivo X20 Plus UD, а это в свою очередь подтверждает OLED-панель. Судя по видео, новый датчик отпечатков пальцев отличается высокой скоростью реакции.

Раньше новый флагман Xiaomi был замечен на фотографиях с iPhone X-подобным экраном с надписями. На этом вырезе есть структурный световой модуль, который намекает на функцию распознавания лиц.

Более ранее утечки заставляют предположить, что смартфон получит восьмиядерный процессор Snapdragon 845 с графическим ускорителем Adreno 630, а также 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Другие характеристики включают в себя двойную заднюю камеру, а также поддержку беспроводной зарядки.

Ранее НВ сообщало, что в сеть попало изображение коробки, верхнюю часть которой украшают большая цифра 8 и логотип бренда Xiaomi. Нельзя точно сказать, относится ли коробка к модели Mi 8 или же к Mi 8th Anniversary Edition.