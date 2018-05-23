Новый флагман Xiaomi показали на фото

В китайской соцсети Weibo показали снимок флагманского смартфона Xiaomi Mi 8, который пока не представлен официально.

Снимок демонстрирует прозрачную заднюю панель гаджета, пишет Sid Tech World со ссылкой на китайские СМИ.

На лицевой части устройства виден дисплей с вырезом сверху, в котором располагаются громкоговоритель и 3D-камера. А вот задняя панель гаджета выполнена из прозрачного стекла. Это позволяет пользователям видеть часть "начинки" смартфона.

В левой верхней части задней панели находится вертикальный блок сдвоенной камеры. Судя по всему, сканер отпечатков пальцев в Xiaomi Mi 8 должен быть подэкранным.

Согласно более ранним утечкам, смартфон получит 6,01-дюймовый OLED-дисплей с интегрированным сканером отпечатков пальцев, 3D-распознавания лица и функции на базе искусственного интеллекта, камеру с 2-кратным оптическим зумом, а также процессор Qualcomm Snapdragon 845 и аккумулятор на 4000 мАч.

Источники также отмечают, что гаджет появился в одном из розничных магазинов Китая. На витрине магазина вывешено объявление, что предварительные заказы на Xiaomi Mi 8 начнут принимать с 31 мая по цене ¥2999 ($469) за версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. В свою очередь, компания Xiaomi подтвердила информацию о том, что ее новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 8 будет представлен на пресс-конференции, которая пройдет 31 мая.

"Xiaomi необходимо запустить этот смартфон в Индии, а также в глобальном масштабе, как можно скорее, чтобы конкурировать с популярным OnePlus 6", - подчеркивают журналисты Sid Tech World.

Ранее НВ сообщало, что руководитель компании Xiaomi Лей Цзюнь написал в сервисе микроблогов Weibo, что Mi Max 3 будет выпущен в июле этого года. Новый фаблет Xiaomi должен получить почти семидюймовый экран.