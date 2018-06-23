Новый флагман Samsung может лишиться сканера радужки глаза

В новом смартфоне Galaxy S10 компания Samsung планирует отказаться от технологии разблокировки смартфона по радужке.

Вместо этого датчика смартфон получит интегрированный в дисплей сканер отпечатков пальцев, пишет CNET со ссылкой на источники в Корее.

Хотя Samsung представила сканирование радужки глаза всего два года назад, вместе с моделью Galaxy Note 7, похоже, что эта функция может стать историей для Galaxy S10. По даным СМИ, Samsung уже разрабатывает детали для предстоящего Galaxy S10, но не планирует включать в гаджет модуль сканирования радужной оболочки.

В Samsung Galaxy S10 будет использоваться ультразвуковой сканер отпечатков пальцев от Qualcomm. Он надежнее оптических сенсоров в существующих устройствах, хотя и сложнее в производстве. Также Samsung работает над созданием более тонкого модуля для 3D-сканирования лица.

Также появилась информация, что компания Samsung уже заказала производство дислпеев для линейки Galaxy S10, диагонали 5,8 и 6,3 дюйма. То есть размеры экранов у новых смартфонов почти не изменятся.

Ожидается, что Galaxy S10 поступит в продажу в следующем году в качестве замены Galaxy S9. Samsung может представить свои новые флагманы на выставке CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе.