Новый флагман Samsung могут представить раньше обычного

Samsung может представить смартфон Galaxy S10 уже в январе

Флагманский смартфон Samsung Galaxy S10 может выйти уже в январе 2019 года.

По мнению аналитиков, Samsung пойдет на такой шаг, чтобы представить в феврале следующее устройство - складной Galaxy X, сообщает Phone Arena.

Samsung каждый год пытается увеличить продажи за счет запуска своих флагманских смартфонов раньше, чем у конкурентов. В 2019 году анонс смартфонов серии Galaxy S10 может состояться в январе — на международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе. Производство Galaxy S10 начнется уже в октябре этого года.

Поскольку Samsung не хочет, чтобы Galaxy S10 и грядущий складной смартфон украли аудиторию друг у друга, складной смартфон Samsung будет представлен в феврале на Mobile World Congress 2019 в Барселоне.

По слухам, новые аппараты Galaxy S10 поступят в продажу с будущими высокопроизводительными процессорами Snapdragon 855 и Exynos 9820. Устройства получат экран Infinity Display размером 5,8/6,3 дюйма по диагонали (для версий Galaxy S10/Galaxy S10+).

Как ожидается, смартфоны получат интегрированный прямо в дисплей сканер отпечатков пальцев. Однако, первым таким смартфоном Samsung может оказаться не Galaxy S10, а Galaxy Note 9, релиз которого ожидается осенью 2018 года. Также возможно добавление 3D-камеры для улучшенного распознавания лица и продвинутых анимированных эмодзи с дополненной реальностью.

Что касается гибкого смартфона Samsung, то он якобы будет выпущен ограниченным тиражом 30-500 тысяч единиц, а в его основу ляжет 7” OLED-экран с возможностью складывать его пополам.