Новый флагман Meizu получит сканер отпечатков пальцев в экране

В сети появился снимок смартфона Meizu 16, который подтверждает, что у модели будет встроенный в экран сканер отпечатков.
Судя по всему, в сеть попали изображения старшей (слева) и младшей версии Meizu 16 пишет GSMArena.
У модели слева подбородок нижняя рамка немного меньше, а на экране есть место для сканирования отпечатка пальца. Изображение соответствует ранним слухам о гаджете, что подтверждает подлинность снимка. Тем не менее, неясно, будет ли такой же дактилоскопический датчик у младшей модели.
Согласно более ранним утечкам, в серию войдут две модели — Meizu 16 и Meizu 16 Pro с экранами диагональю 5,5 и 6,1 дюйма. Дисплеи будут безрамочными и без выреза в стиле iPhone X. Аппаратной основой смартфона станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845. На борту будет 6 или 8 гигабайт оперативной памяти, в зависимости от версии.
Ожидается, что гаджет получит 20-мегапиксельную фронтальную камеру и 12-мегапиксельную двойную основную камеру. Также в смартфоне Meizu 16 дебютирует система навигации на базе жестов. В частности, отмечается, что оболочка Flyme 7.5 поддерживает распознавание силы нажатия на экран.
Если все слухи о новинке правдивы, Meizu 16 можнет быть очень интересным устройством, особенно в сочетании с достаточно низкой ценой. Предполагается, что стоимость новинки в самой простой версии 6+64 составит около $470. Топовая модификация с 8 гигабайтами оперативной и 256 ГБ встроенной памяти обойдется примерно в $625.
По словам источников из Китая, генеральный директор Meizu Джек Вонг сказал, что телефон официально представят 26 августа и модель будет доступна для заказа сразу после запуска. Отметим, 31 августа стартует крупная выставка IFA 2018, где будет представлен целый ряд новых устройств. Meizu должна представить свой флагман раньше выставки.
Комментарии
Правила комментирования