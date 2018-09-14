14 сентября 2018, пятница

Новые умные часы Xiaomi получат модуль NFC

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Упаковка новых умных часов Xiaomi
Фото: Weibo

Упаковка новых умных часов Xiaomi

Суббренд Xiaomi, компания Huami, 17 сентября проведет презентацию новых умных часов Amazfit.

Точно известно, что новый гаджет получит поддержку NFC, то есть возможность бесконтактных платежей, пишет GizmoChina

Хотя о предстоящем носимом устройстве известно мало, Хуан Ван, основатель и главный исполнительный директор предприятия Huami Technology, отметил, что предстоящее устройство Amazfit получит поддержку NFC. Он также сказал, что компания серьезно относится к технологии NFC и продолжит работу над ней.

Ван добавил, что компании удался "потрясающий прорыв в непрерывном мониторинге сердечно-сосудистых заболеваний в режиме реального времени". Этого удалось достичь благодаря технологиям искусственного интеллекта и разработанным самой компанией высокоточным оптическим датчикам.

Предположительно, новые часы получат название Amazfit X. На новом тизере говорится о том, что анонс новинки состоится через три дня, 17 сентября.

Ранние утечки предполагали, что умные часы Amazfit X будут продаваться по цене 1599 юаней, что примерно составляет $232. Таким образом, Xiaomi с новыми часами нацелилась на сегмент премиальных устройств.

Ранее НВ сообщало, что компания Xiaomi официально подтвердила, что начнет продажи версии браслета Mi Band 3 NFC, начиная с 19 сентября. По сравнению с обычной версией Mi Band 3, предстоящая версия NFC поддерживает поддержку бесконтактных платежей через Mi Pay, которая является официальной службой мобильных платежей от Xiaomi.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Гаджеты ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове