Новые технологии. Samsung представила смартфон без возможности выхода в интернет

Южнокорейская компания Samsung презентовала на домашнем рынке смартфон Galaxy J2 Pro, который ориентирован на студентов.

На устройстве можно запускать приложения, но возможности выхода в сеть у гаджета нет, сообщает SlashGear.

Смартфон позволяет совершать звонки, обмениваться SMS, а также пользоваться камерой, однако в нем нет модулей Wi-Fi, 4G и 3G.

Отмечается, что "на бумаге это довольно современный Android-смартфон начального уровня". Galaxy J2 Pro получил четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1,4 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной памяти, 5-дюймовый экран QHD (960 × 540), 8-мегапиксельную заднюю камеру, 5-мегапиксельную фронтальную камеру и 2,600 мАч аккумулятор.

Samsung позиционирует Galaxy J2 Pro как смартфон для студентов и пенсионеров, тех групп пользователей, которые могут посчитать интернет слишком отвлекающим. "Samsung забыл упомянуть клиентов третьего типа: родители, которые хотят дать своим детям телефон, но не хотят, чтобы они подключались к интернету", - говорится в статье SlashGear.

Все покупатели, которые купят специальную версию Samsung Galaxy J2 Pro до конца июня, могут рассчитывать на возврат 100% стоимости смартфона при покупке других мобильных устройств из линеек Galaxy S и Galaxy A.

Как отмечают журналисты SlashGear, это не совсем бесполезный аппарат. В отличие от кнопочного телефона, он по-прежнему работает под управлением Android и может запускать приложения. Фактически, Samsung предлагает использовать офлайн-словари и подобные приложения для учебных целей. Также владелец Galaxy J2 Pro может установить и запустить на смартфоне приложения Android, правда нужно убедиться, что они могут работать без интернета.