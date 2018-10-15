15 октября 2018, понедельник

Новые iPhone XS и XS Max имеют проблемы с временем работы батареи - тест

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В iPhone XS обнаружили еще одну проблему с батареей

В iPhone XS обнаружили еще одну проблему с батареей

Аккумуляторы флагманских смартфонов iPhone XS и XS Max разряжаются быстрее, чем в "бюджетной" версии iPhone XR и значительно проигрывают конкурентам на Android. 

Это проверили на YouTube-канале о гаджетах PhoneBuff. 

Оказалось, что недавно вышедший iPhone XS Max проигрывает по продолжительности работы своему главному конкуренту - Samsung Galaxy Note 9. 

Тест с идентичными условиями для устройств показал, что когда iPhone XS Max полностью разряжается - у Note 9 остается еще 37% батареи.

Причем, Galaxy Note 9 - смартфон не с самым большим объемом батареи на операционной системе Android. 

Согласно Forbes, "бюджетная" версия iPhone XR также работает на порядок дольше, чем ее старшие флагманские собратья.

Как ранее писало НВ, некоторые пользователи новых iPhone XS и XS Max испытывали проблемы с зарядкой телефонов. Устройства не заряжались, когда находились в спящем режиме и их экраны были заблокированы.

Кроме этого, несмотря на новый качественный экран и более быстрый процессор, в сети жаловались, что iPhone XS заряжаются очень долго.

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