Новые iPhone оказались значительно быстрее предшественников

Новые смартфоны iPhone Xs и Xs Max в 2,5 раза опережают прошлогоднюю модель iPhone X по скорости работы в LTE-сетях.

Замеры проводились в сетях трех американских операторов: AT&T, Verizon и T-Mobile, сообщает Apple Insider.

К примеру, в сетях AT&T Xs-версия нового iPhone показала самую высокую среднюю скорость скачивания данных: 72,24 мегабит в секунду. Для сравнения, iPhone X в нисходящем канале у того же провайдера показал 27,67 Мбит/c.

В среднем скорость скачивания данных по LTE у трех операторов в США выросла на 233%. Скорость загрузки оказалась менее впечатляющей: у AT&T она составила 19,35 (iPhone Xs) против 12,22 Мбит/c (iPhone X).

Значительно улучшенная статистика передачи данных обеспечивается благодаря новому модему с антеннами 4X4 MIMO, которые обеспечивают более стабильный сигнал. Интеграция стандартов 4x4 MIMO с iPhone XS и XS Max обеспечивает также значительно улучшенную пропускную способность. Также выяснилось, что новые смартфоны поддерживают технологии QAM и License Assisted Access, чего не было в iPhone X.

Исследование было проведено с использованием приложения SpeedSmart Speed ​​Test на iPhone X, XS, XS Max с 12 по 16 сентября. Хотя тест ограниченный из-за небольшого размера выборки, результаты показывают впечатляющие выигрыши для нового поколения iPhone.

Ранее НВ рассказывало о том, что в оригинальном чипсете Apple A12 впервые в истории коммерческой электроники применили техпроцесс в 7 нанометров. Инженеры заявили, что процессор на 30% быстрее и на 40% энергоэффективнее А11, который установлен в iPhone X.

Судя по результатам тестов производительности китайской программы Antutu, iPhone XS набирает чуть более 363 тыс. баллов. Это на 130 тыс. баллов больше, чем у прошлогоднего iPhone X и всего на 7 тыс. баллов больше, чем у китайского конкурента Huawei Mate 20, который оснастят процессором Kirin 980.