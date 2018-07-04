Новое слово в политике. Глава Минобороны Британии случайно активировал Siri во время доклада о Сирии

Руководитель британского министерства обороны Гэвин Уильямсон запустил в Палате Общин ассистента от Apple.

Siri включилась, когда министр делал заявление о террористах, пишет Gizmodo.

"Вот что я нашла в интернете по запросу Сирия. Сирийская демократическая армия, которую поддерживает… ", — немедленно среагировала Siri в его смартфоне.

В ответ министр заметил: "редко бывает, что тебя перебивает твой мобильный телефон" и продолжил свое выступление.

Спикер Палаты общин Джон Беркоу сделал замечание министру, но в итоге все закончилось извинениями со стороны Уильямсона, который признал, что "это совершенно новая парламентская практика".

Источник, близкий к министру, позже отрицал, что включение программного обеспечения для распознавания голоса поставило под угрозу безопасность, заявив, что его патрон не носил этот телефон во время конфиденциальных собраний.

"Но, честно говоря, как министр обороны, он должен понимать некоторые вещи, и на самом деле я удивлен, что не существует правила, запрещающего политикам носить телефоны в парламент", - подчеркивает журналист Gizmodo Сэм Резерфорд.