Новое поколение iPhone SE показали на видео

В китайских соцсетях заметили небольшое видео, которое, предположительно, демонстрируюет iPhone SE 2.

Наиболее заметным изменением является переход на стеклянную заднюю панель, которая может намекнуть, что Apple планирует внедрить беспроводную зарядку, сообщает Apple Insider.

В оригинальном iPhone SE задняя панель почти полностью алюминиевая, только небольшие стеклянные полосы расположены сверху и снизу. Также можно отметить сохранившийся 3,5-мм разъем для наушников. Задняя камера не выпирает из корпуса. Это может означать, что технология камеры не будет соответствовать тем, которые оборудовали iPhone 8.

Как и в первом поколении, смартфон получит Touch ID и NFC для бесконтактных платежей.

Возможно, Apple хочет продолжать использовать старый дизайн, чтобы минимизировать производственные расходы, просто добавляя обновления, такие как более быстрый процессор.

Точные спецификации смартфона неясны, но в одном отчете указаны процессор A10, 2 гигабайта оперативной памяти и 32 или 128 ГБ постоянной памяти. Однако, "если Apple хочет, чтобы телефон был таким же современным, каким iPhone SE был на старте продаж, она должна будет оснастить его чипом A11 Bionic", - подчеркивают журналисты.

Ранее НВ сообщало, что компания Apple, вероятно, изменит подход к названиям новых смартфонов линейки iPhone и уберет оттуда цифры. По мнению аналитиков Guggenheim Securities, Apple может сохранить бренд iPhone X для своих новых премиальных моделей.