Новое поколение Apple Watch лишится кнопок - СМИ

Компания Apple может отказаться от физических кнопок в умных часах Watch и заменить их сенсорными.

При этом компания оставит органы управления часами на том же месте, сообщает журнал Fast Company со ссылкой на свои источники.

Вместо того, чтобы реагировать на прикосновение пользователя, физически перемещаясь назад и вперед, новые кнопки будуть слегка вибрировать под кончиком пальца, используя тактильный эффект, который Apple называет Taptic Engine. При этом коронку можно будет вращать для навигации.

Переключение на подобные кнопки в часах аналогично преобразованию домашней кнопки iPhone в iPhone 2016 года в 2016 году. Новые кнопки сделают Watch более устойчивыми к воде, потому что отверстие, необходимое для физической кнопки, будет устранено. Также это позволит увеличить емкость аккумулятора.

Кроме того, Apple работает над использованием верхней части кнопок в качестве датчиков для сбора данных, связанных со здоровьем. Дело в том, что для некоторых типов измерений требуется более одной контактной точки с кожей пользователя.

Новые кнопки могут стать частью нового поколения Apple Watch, которое компания объявит осенью этого года, или будут включены в Watch 2019, сказал источник. В долгосрочной перспективе группа промышленного дизайна Apple работает над будущими Watch, у которых вообще нет кнопок. Скорее всего, некоторые области будут реагировать на пальцы.