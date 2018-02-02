Nokia возрождает свой премиальный бренд Sirocco

Компания HMD Global собирается возродить премиальную марку Sirocco для мобильных Nokia.

Как сообщает Android Authority, под названием Sirocco будет выпущена премиальная версия Nokia 8 с OLED-экраном и двойной камерой для селфи.

В 2006 году была представлена модель Nokia 8800 Sirocco. В нем использовалось сапфировое стекло и стальные панели, на тот момент это была самая дорогая модель Nokia. И вот недавно компания HMD Global зарегистрировала торговую марку Nokia 8 Sirocco для смартфона под модельным номером TA-1005.

Предполагается, что смартфон получит 5,5-дюймовый OLED-дисплей, двойную селфи-камеру и двойной основной фотомодуль (12+13 мегапикселей), процессор Snapdragon 835 от Qualcomm и аккумулятор емкостью 3250 мАч.

Дебют смартфона может состояться на выставке MWC 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта.

Источники добавляют, что Nokia 8 Sirocco не стоит считать моделью Nokia 8 (2018). Это, скорее, небольшое обновление.

Ранее НВ сообщало, что компания HMD получила в Европе права на торговую марку Asha, под которой Nokia выпускала небольшие телефоны с сенсорным экраном. Последний из телефонов под этим брендом был выпущен в 2013 году, но теперь, судя по всему, нас ждет возрождение марки.