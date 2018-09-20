20 сентября 2018, четверг

Nokia работает над собственным игровым смартфоном

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Nokia готовит игровой смартфон
Фото: twitter.com/NokiamobileIN

Nokia готовит игровой смартфон

После того, как Razer, Asus, Xiaomi, Huawei и ZTE представили игровые устройства, Nokia также заявила о намерениях создать подобный гаджет.

Индийское подразделение компании разместило тизер о планах по созданию телефона, специально предназначенного для игр, пишет GSMArena

10-секундный клип показывает несколько игровых сцен и контур смартфона, подсвеченного тремя синими огнями. Тизер предлагает "настроиться" на появление фирменного игрового смартфона Nokia. Интересно, что вскоре тизер был удален из аккаунта @NokiamobileIN.

Отмечается, что компания может использовать подход Samsung и выпустить преемник какого-то уже существующего смартфона с игровыми возможностями, как было в случае Galaxy Note9 и версией Fortnite.

"Ранее в этом месяце мы увидели передние панели двух телефонов, предположительно Nokia 9 (или Nokia 8.1) и Nokia X7, без надрезов. Мы должны подождать и посмотреть, будет ли один из этих смартфонов ориентирован на игры", - отмечают журналисты GSMArena.

Интересно, что свой первый игровой гаджет тогда еще финская компания выпустила в далеком 2003 году. Модель Nokia N-Gage обеспечивала довольно качественные видеоигры, сравнимые с домашней игровой консолью. Главной новинкой серии N-Gage была возможность совместной игры на расстоянии. Для игр в пределах одного помещения использовалась беспроводная сеть Bluetooth.

Ранее НВ сообщало, что компания HMD Global намерена перенести анонс флагманского смартфона Nokia 9 с пятью основными камерами на начало 2019 года. Объявление о запуске флагмана было запланировано осенью, но CPO компании Юхо Сарвикас решил, что устройство "не совсем готово к анонсу". Поэтому было принято решение отложить анонс гаджета на период выставки MWC 2019, которая пройдет в испанской Барселоне в конце февраля следующего года.

 

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