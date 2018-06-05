Nokia работает над смартфоном на базе нового процессора Snapdragon 710

Компания HMD Global в настоящее время разрабатывает смартфон, который будет работать под управлением последнего процессора Qualcomm - Snapdragon 710.

Как сообщает известный инсайдер Роланд Куант, гаджет получил кодовое имя Phoenix, пишет PhoneArena.

Других данных о новом смартфоне пока нет, но можно предположить, что он получит 4 или даже 6 ГБ оперативной памяти, крупный дисплей, вероятнее всего, с вырезом вверху, а также сдвоенную камеру. Возможно, гаджет в конечном итоге будет называться Nokia 7 Plus.

Процессор Snapdragon 710 является преемником Snapdragon 660, но он изготавливается по 10-нанометровому технологическому процессу. Новый чип получил графический процессор Adreno 616 — GPU из флагманской, 600-й линейки. Такой графический процессор, по словам Qualcomm, обеспечит на 35% более высокую производительность и на 40% сниженное энергопотребление по сравнению с Adreno 512 у Snapdragon 660.

Snapdragon 710 состоит из ядер Kryo 360. Он получил два производительных ядра с частотой 2,2 ГГц (Cortex-A75) и шесть энергоэффективных с частотой 1,7 ГГц (Cortex-A55). На данный момент Snapdragon 710 установлен только в смартфоне Xiaomi Mi 8 SE.

Ранее Роланд Куант писал о том, что Google также работает над новым мобильным устройством с таким же процессором. Он добавил, что смартфон от поискового гиганта имеет кодовое название "Bonito".

В конце мая 2018 года НВ сообщало, что компания HMD Global представила в Москве три новых модели смартфонов — Nokia 3.1, Nokia 5.1 и Nokia 2.1. Гаджеты выпущены в рамках программ Android One и Android Go и работают под управлением 8 версии ОС.

Смартфон Nokia 5.1 будет доступен с июля 2018 года по цене в 189 евро. Цена модели Nokia 3.1 стартует от 139 евро за версию 2+16. Она будет доступна с июня 2018. Модель Nokia 2.1 будет доступна с июля 2018 года по цене от $115.