Nokia представит новый смартфон 4 октября

Компания HMD Global проведет мероприятие в Лондоне 4 октября, анонсируя новый смартфон Nokia.

В приглашении нет подсказок, но легко предположить, что журналистам покажут глобальную версию Nokia 7.1 Plus, пишет GSMArena.

Как ожидается, Nokia 7.1 Plus получит экран диагональю 5,9 дюйма разрешением 2280 х 1080 пикселей с соотношением сторон 19:9, двойную основную камеру с оптикой Carl Zeiss и небольшим выступом. Под камерой на задней панели расположен дактилоскопический датчик.

Смартфону также приписывают процессор Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, поддержку быстрой 18-ваттной зарядки. HMD Global стремится поставлять Android One на всех своих телефонах, поэтому эту ОС следует ожидать и на Nokia 7.1 Plus.

Также нельзя исключать, что HMD Global может показать и долгожданный смартфон Nokia 9. Хотя компания HMD Global запустила Nokia 8 Sirocco в этом году, многие люди все еще, похоже, ждут "истинного флагманского" устройства от возрожденного бренда. Nokia 9 может оказаться именно таким устройством.

Смартфон Nokia 9 может получить сразу пять камер на задней панели, в то время как версия Nokia 7.1 Plus получит "лишь" две. Модель Nokia 9 должна получить процессор Snapdragon 845.

Ранее НВ сообщало, что компания HMD Global намерена перенести анонс флагманского смартфона Nokia 9 с пятью основными камерами на начало 2019 года. Объявление о запуске флагмана было запланировано осенью, но CPO компании Юхо Сарвикас решил, что устройство "не совсем готово к анонсу". Поэтому было принято решение отложить анонс гаджета на период выставки MWC 2019, которая пройдет в испанской Барселоне в конце февраля следующего года.