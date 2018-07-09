Nokia представит новый смартфон 11 июля

Компания Nokia Mobile в официальном аккаунте в соцсети Weibo объявила о презентации смартфона на 11 июля.

Хотя Nokia Mobile не объявила, что будет представлено на мероприятии, большинство людей считают, что это будет модель Nokia X5, пишет Gizmochina.

В анонсе упоминаются некоторые функции гаджета. В частности, речь идет о некоем "игровом применении", что намекает на использование производительного процессора. Китайский центр TENAA уже объявил, что телефон оснащен восьмиядерным процессором с частотой 2,0 ГГц. Возможно, это будет чип MediaTek Helio P60.

Согласно более ранним утечкам, Nokia X5 оснащается 5,84-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 х 1520 пикселей) с соотношением сторон 19:9 и вырезом в верхней части. Nokia X5 будет оснащен сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной основной камерой на 13 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп.

Смартфон получит 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч.

Журналисты полагают, что, помимо Nokia X5, компания HND Global анонсирует телефон Nokia 8110 4G. Этот аппарат уже сертифицировали в китайском центре TENAA. Nokia 8110 4G является римейком модели 1996 года Nokia 8110. Телефон был переработан и теперь поставляется с KaiOS - новой ОС для мобильных телефонов с поддержкой 4G LTE.

Ранее НВ сообщало, что в конце мая компания HMD Global представила в Москве три новых модели смартфонов — Nokia 3.1, Nokia 5.1 и Nokia 2.1. Гаджеты выпущены в рамках программ Android One и Android Go и работают под управлением 8 версии ОС. Nokia 5.1 оснащается экраном диагональю 5,5 дюйма. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P18.