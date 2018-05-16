Nokia представила смартфон X6 с вырезом в верхней части экрана

Компания HMD Global представила в Китае модель под названием Nokia X6 с безрамочным дизайном и вырезом экрана в стиле iPhone X.

Смартфон Nokia X6 получил 5,8-дюймовый дисплей FHD+ (1080 x 2280 пикселей) с соотношением сторон 19:9, защищенный слоем Corning Gorilla Glass 3, пишет GSMArena.

Это первый телефон Nokia, который получил вырез в верхней части экрана. Там расположились разговорный динамик, фронтальная камера на 16 Мп (f/2,0) и различные датчики.

На задней панели установлена двойная камера, которая состоит из стандартного 16-мегапиксельного модуля с диафрагмой f / 2.0 и 5-мегапиксельного монохромного сенсора с объективом f / 2.2. Всем камерам обещают поддержку искусственного интеллекта для размытия фона и распознавания лиц.

Аппаратной основой Nokia X6 стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636. Модель получила 4 или 6 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточкам microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3060 мАч с быстрой зарядкой Qualcomm Quick Charge 3.0.

Также в гаджете установлены 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C. Смартфон работает на базе операционной системы Android 8.1 Oreo, обещана возможность обновления до Android P, которая пока находится на стадии тестирования.

Nokia X6 можно купить с 21 мая в Китае, по цене от $204 за самый скромный вариант 4ГБ/32ГБ. Версия с 4 гигабайтами оперативной памяти и 64 встроенной оценена в $236, а топовый вариант на 6ГБ/64ГБ обойдется в $​​266. Варианты цветов - синий, черный и серебристый. Продажи гаджета за пределами Китая пока не подтверждены.