Nokia отложила выход смартфона Nokia 9 с уникальной камерой - СМИ

Компания HMD Global намерена перенести анонс флагманского смартфона Nokia 9 с пятью основными камерами на начало 2019 года.

Ситуацию с переносом анонса необычного флагмана источники уже называют "убийством Nokia", сообщается в блоге Nokia anew.

Объявление о запуске флагмана было запланировано осенью, но CPO компании Юхо Сарвикас решил, что устройство "не совсем готово к анонсу". Поэтому было принято решение отложить анонс гаджета на период выставки MWC 2019, которая пройдет в испанской Барселоне в конце февраля следующего года.

"Согласно нашей информации из нескольких источников, Сарвикас категорически против анонса Nokia 9 в этом году и собирается отложить объявление на MWC 2019", - отмечает Nokia anew.

Главной особенностью смартфона станет уникальная многообъективная камера. В ее состав, если верить ранним слухам, войдут пять оптических модулей. Такое решение должно, по уверениям производителей, предоставить пользователям "широчайшие возможности фото- и видеосъемки".

По предварительным данным, Nokia 9 получит большой широкоформатный OLED-дисплей без выреза и новый флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 855. Еще одной особенностью смартфона должен стать встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

"Перенос даты анонса является "убийством Nokia 9" - смартфон перестанет быть актуальным сразу после объявления. Как и в прошлый раз, Юхо считает, что устройство не идеально, хотя камера была великолепна даже на первых прототипах", - подчеркивают авторы утечки.

Ранее НВ сообщало, что Samsung опубликовала тизер-приглашение, согласно которому новое устройство линейки Galaxy выйдет уже 11 октября. Вполне вероятно, что этим устройством окажется смартфон с четырмя основными камерами.