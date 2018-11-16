Nokia объявила дату презентации нового смартфона

Компания HMD Global 5 декабря в Дубае покажет новый смартфон под брендом Nokia.

При этом на тизере изображены три устройства, то есть могут быть представлены сразу три новых смартфона, пишет GizmoChina.

На плакате показаны телефоны в разных цветовых вариантах, у правого есть медная линия вокруг рамки, а центральное устройство явно имеет вырез в экране. Если перед нами действительно три устройства, а не одно в разных цветах, это могут быть Nokia 8.1, Nokia 7.1 Plus и Nokia 2.1 Plus.

Отмечается, что смартфон Nokia 8.1 представляет собой международную версию Nokia X7. Остальные две модели будут абсолютно новыми. Спецификации FCC показали, что Nokia 2.1 Plus имеет 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ памяти. О модели 7.1 Plus подробностей нет.

Добавим, по другой версии 5 декабря компания HMD Global покажет Nokia 9 с пятью основными камерами. Тогда тремя устройствами станут модели Nokia 9, Nokia 8.1 и Nokia 2.1 Plus. Однако, флагманские модели редко запускают так близко к новогодним праздникам.

Ранее НВ сообщало, что Nokia может представить флагманский смартфон с пятью камерами уже в этом году. Несмотря на слухи о дебюте необычного смартфонана выставке Mobile World Congress (MWC) в феврале 2019 года, гаджет могут представить значительно раньше. Nokia 9 PureView, скорее всего, станет первым смартфоном в мире с пятью задними камерами. Ожидается, что блок камер от Zeiss получит вдобавок большую светодиодную вспышку и модуль лазерной автофокусировки.

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