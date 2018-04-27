Nokia намекнула на скорый выход смартфона серии N

Судя по всему, компания HMD Global готовится к выходу обновленного смартфона Nokia N9.

Именно этот смартфон и дату 2 мая можно заметить на тизере в социальной сети Weibo, пишет GizmoChina.

Первая версия Nokia N9 получила операционную систему MeeGo, созданную усилиями Intel и Nokia. Смартфон был оснащен 3,9-дюймовым AMOLED‑дисплеем разрешением 854х480 пикселей, камерой на 8-мегапикселей и аккумулятором емкостью 1450 мАч.

Новая версия модели, по слухам, получит процессор MediaTek Helio P60 и 4 гигабайта оперативной памяти. Точные данные, дата выхода и ценник будут объявлены на презентации 2 мая. Скорее всего, новинка получит уникальный корпус, а купить ее можно будет сразу в нескольких расцветках, как классическую модель образца 2011 года. Работать аппарат будет под управлением Android 8.1 Oreo.

Новинку анонсируют именно 2 мая в рамках специального мероприятия в Пекине, которое будет посвящено 13-ой годовщине N-серии.

"Без сомнения, Nokia пытается использовать ностальгию в своей попытке продать больше моделей и продвинуться в рейтинге производителей. Мы уверены, что эта стратегия поможет бренду", - отмечают журналисты GizmoChina.

Ранее НВ сообщало, что источники рассекретили полные характеристики флагманского смартфона Nokia 9. Модули тройной основной камеры с логотипом Zeiss получат разрешение 41, 20 и 9,7 Мп. Последний датчик будет черно-белым. Диафрагма колеблется от F/1,5 до F/2,4, предусмотрена система оптической стабилизации. Фронтальная камера с оптикой Zeiss получит сенсор разрешением 21 Мп с большими пикселями (1,4 мкм).