Необычное решение. Компания Vivo готовит смартфон Nex 2 с двумя дисплеями

Китайская компания Vivo близка к тому, чтобы представить преемника своего безрамочного телефона Nex с двумя экранами.

Похоже, что модель получит два экрана и лишится камеры для селфи, пишет The Next Web.

По словам автора утечки Бенжамина Гескина, похоже, что Nex 2 получит дисплеи спереди и сзади, как у недавно анонсированного Nubia X. Один экран будет свободен от рамок, а три камеры и необычное светодиодное кольцо займут пространство в верхней части другого экрана.

Таким образом, производитель смог отказаться от использования камеры на лицевой панели, поскольку для съемки используется более функциональная основная камера и второй экран. Отметим что у первой модели Nex передняя камера поднималась из верхней части устройства.

Также Vivo Nex 2 оснащен RGB-светодиодом в виде кольца, который разместили около тройной камеры. По мнению инсайдеров, в Vivo Nex 2 появится 3D-сканер для использования при фотографировании и в дополненной реальности. Есть вероятность, что кольцо является частью нового сканера. Vivo продемонстрировала технологию такого сканера в начале этого года, и, возможно, скоро она поступит в коммерчески доступное устройство.

Ожидается, что Vivo продемонстрирует новое устройство уже в декабре. При этом информации об основных технических характеристиках смартфона Nex 2 пока нет.

Ранее НВ сообщало, что компания Vivo продала самое большое количество смартфонов в Китае в третьем квартале 2018 года и обогнала OPPO. Vivo зарегистрировала годовой рост на 2% и продала 21,6 млн. единиц с долей рынка 19,9%. В то же время прежний лидер, компания OPPO, заняла 2 место с резким падением роста в годовом выражении - на 11%.