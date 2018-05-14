Немецкое подразделение Amazon рассекретило смартфон OnePlus 6

На сайте немецкого Amazon ненадолго появились рендеры с ценами на две разновидности флагманского смартфона OnePlus 6.

Информация о новом гаджете была опубликована за два дня до даты анонса смартфона, пишет BGR.

На рендерах смартфон представлен в двух вариантах черного цвета: Midnight Black и Mirror Black. На снимке также хорошо виден вырез экрана в стиле iPhone X и вертикальная двойная камера со сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Цена гаджета в Германии начинается от 519 евро за версию с 64 ГБ и 569 евро для модели с 128 ГБ встроенной памяти.

Компания OnePlus официально подтвердила стеклянный корпус новинки, процессор Snapdragon 845 и новую версию Oxygen OS, адаптированной под вырез в экране и управление жестами.

Также известно, что OnePlus 6 оснащается 6,28-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19:9. Основная камера получила модули на 16 и 20 Мп с апертурой f/1.7, фронтальная камера - на 16 Мп. Аккумулятор обладает емкостью 3300 мАч с быстрой зарядкой Dash Charge.

Официальный дебют OnePlus 6 ожидается 16 мая 2018 года на пресс-мероприятии в Лондоне. Продажи OnePlus 6 должны стартовать в Германии и Европе 22 мая, что совпадает с датой запуска для Индии, которая стала известна ранее.