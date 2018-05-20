Плати – не хочу. 6 недорогих смартфонов с Google Pay

Бесконтактная оплата при помощи смартфонов с NFC и банковских кошельков или Google Pay успела укорениться в трех городских видах транспорта Киева и понемногу проникает в регионы. На днях состоялся запуск бесконтактной оплаты в трамваях Львова, о такой возможности задумываются (или находятся в состоянии внедрения) и другие города страны. Если у вас еще нет смартфона с такой возможностью, и вы подумываете о недорогом апгрейде, эта подборка для вас.

Пока яблочники радуются долгожданному появлению в Украине Apple Pay, владельцы недорогих "андроидов" тоже наслаждаются благами цивилизации.

НВ подобрало 6 привлекательных, на наш взгляд, недорогих моделей с ценой до 7 000 грн. NFC в недорогой технике игнорируют такие популярные в нижнем и среднем сегменте производители, как Xiaomi и Meizu, поэтому в этой подборке не будет их засилия, ставшего привычным для бюджетных устройств. Традиционно в подборку попали модели не старше прошлого года и с более-менее свежей начинкой и поддержкой 4G.

Бюджетно: Blackview BV6000s Red

Но как мы уже ранее писали, это самая привлекательная, на наш взгляд, из самых дешевых моделей с NFC. Тут всего 2 ГБ ОЗУ и дисплей со скромной диагональю 4,7 дюймов, зато это все стоит недорого, упаковано в защищенный корпус и снабжено большой батарейкой (4 500 мА-ч). С таким можно в огонь, воду, медные трубы и в интернет на двое суток. Главное под танки не кидаться и орехи дисплеем вниз не колоть – экран с защитным стеклом Gorilla 3 таких геройств не оценит. А в песчаную бурю и на подводную охоту можно – корпус защищен по стандарту IP68.

Цена: 4 000 грн.

Красиво: Huawei P10 Lite

Я не могу объяснить своей любви к дизайну Lite-версий P-серии Huawei. Вроде с флагманами у них ничего общего, но как видишь на прилавке магазина, так и тянешься к нему. Huawei P20 Lite за мало денег пока не купить, а вот прошлогоднюю модель можно. Тут 3 ГБ ОЗУ, корпус безумного голубого цвета, пока еще одинарная камера и 5,2-дюймовый FullHD-дисплей. За свои деньги – не предел мечтаний по «железу», но если хочется чего-то красивого и иррационального, то это самый тот вариант.

Внутри стоит процессор HiSilicon Kirin 658 (в прошлом году был среднячком в исполнении Huawei), основная камера 12-мегапиксельная, производитель заявляет, что она прекрасно снимает в условиях слабого освещения, скорее всего на фоне конкурентов это действительно так, Huawei здорово продвинулись в фотосъемке за последние несколько лет. Фронталка – 8 МП, и в этом производитель тоже обычно молодец. Есть датчик отпечатков пальцев. Дисплей прикрыт «защитным двойным 2.5D-стеклом». Аккумулятор – 3 000 мА-ч. Быстрая зарядка присутствует, как и поддержка 5 ГГц Wi-Fi.

Цена: 7 000 грн.

Автономно (и без существенных компромиссов): Motorola Moto E4 Plus

Motorola Moto E4 Plus вышел в свет в июле прошлого года. Смартфон оснащается 5,5-дюймовым IPS-дисплеем (нет, еще не «безрамочным») с HD-разрешением, 3 ГБ оперативной памяти и основной камерой на 13 МП. Из этих цифр можно понять, что качеством экрана устройство не балует (глаз будет «цепляться» за пиксели при их плотности 267 точек на дюйм), зато щеголяет размерами, да и лишней производительности у Mediatek MT6737 не потребует. Последний звезд с неба не хватает как по части энергоэффективности, так и по части производительности. Это хорошее решение для устройств такой ценовой категории.

Но главная характеристика этой модели – аккумулятор 5 000 мА-ч. Работать будет больше двух дней. Если, конечно, не будете наседать на игрушки.

Смартфон закован в алюминиевый корпус, дисплей прикрывает стекло Gorilla третьего поколения. Ну и куда ж без датчика отпечатков пальцев.

Цена: 5 500 грн.

Современно: Huawei P Smart

Когда внешность – не главное, но на самом деле немножечко главное, то есть на красоту плевать, но душа просит выделиться, можно обратить внимание на Huawei P Smart. Тут и две камеры (13+2 МП), и безрамочный дисплей с разрешением FullHD+. Выреза в духе iPhone X нет, но уж поверьте опыту НВ, это и во благо как минимум до тех пор, пока нет поддержки этой опции на уровне Android.

Корпус металлический, дисплей большой (5,65 дюйма), аккумулятор… как аккумулятор, 3 000 мА-ч, но в паре с процессором HiSilicon Kirin 659 (выполнен по техпроцессу 16 нм) работает свой день. На месте датчик отпечатков пальцев, 3,5 аудиовыход при нем (в устройствах средней ценовой категории Huawei от него пока не избавляется).

Цена: 7 000 грн.

Ностальгично: Nokia 5

У каждого есть право на ностальгию, даже если ты китайский производитель смартфонов без всякого отношения к бренду. HMD Global в прошлом году выпустил на рынок довольно широкую линейку устройств Nokia, которую во многом раскритиковали за соотношение цена/качество (особенно качество камеры), но все равно более-менее покупали (1% рынка по итогам года!).

Nokia 5 была представлена в феврале прошлого года, на рынок вышла в июле. Доступна в двух версиях – с 2 и 3 ГБ ОЗУ с ценой чуть более 4 700 грн и 5 700 грн соответственно. Экран простой – HD-разрешение, 5,2 дюйма, IPS, но есть поляризационный слой. Аккумулятор – 3 000 мА-ч, процессор Qualcomm Snapdragon 430. Процессор по производительности звезд не хватает, это среднячок ближе к бюджетникам, но если вам не в «главную гонку мира», то сойдет. 13-мегапиксельная камера устройства не снискала благосклонности у авторов обзоров. Но если закрыть глаза на это и понимать, что часть денег уйдет «за легендарную Nokia», то можно брать. Тем более что дизайн у смартфона неплох, есть датчик отпечатков пальцев и алюминиевый корпус.

Цена: 4 700 грн и 5 700 грн.