Не Xiaomi. Китайский смартфон набрал рекордное количество баллов в сервисе AnTuTu

Новый смартфон Nubia Z18 был протестирован в сервисе AnTuTu, где смог набрать рекордное количество баллов — 280 085.

Этот показатель выше, чем у Mi MIX 2s и ASUS Zenfone 5Z, пишет GizmoChina.

Как и смартфоны от Xiaomi и ASUS, новинка от Nubia получит процессор Snapdragon 845. Сообщается, что Z18 поставляется с 8 ГБ оперативной памяти.

Согласно более ранним утечкам, Nubia Z18 будет оснащен экраном 5,99 дюйма с дисплеем 1080 x 2160, который Nubia назвала "полноэкранным 3.0". Он будет иметь две задние камеры, одна из которых - 24-мегапиксельная. Смартфон также получит 8-мегапиксельную фронтальную камеру, батарею 3,350 мАч и сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Корпус Nubia Z18 будет изготовлен из металла и пока известно лишь о том, что одним из цветов, в которых будет продаваться новинка, будет черный. Размеры Nubia Z18: высота – 148,58 миллиметра, ширина – 72,54 миллиметра, толщина – 8,55 миллиметра, а вес новинки составит 172 грамма.

Анонс новинки ожидается в мае. Примерно в те же сроки Xiaomi представит свою модель Mi 7.

Добавим, ранее сервис AnTuTu назвал самые мощные Android-смартфоны марта. Рейтинг возглавила модель Samsung Galaxy S9 +, но в десятки оказались два смартфона Nubia: Z17 и Z17s.