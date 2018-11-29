Не верьте слухам! Apple назвала iPhone XR своим самым продаваемым смартфоном

Вице-президент Apple по маркетингу Грег Джосвик опроверг сообщения в прессе о том, что iPhone XR продается хуже, чем ожидали.

Джосвик уверяет, что iPhone XR был самым продаваемым и популярным смартфоном Apple "каждый день" с момента его запуска, сообщает CNET.

Судя по всему, ожидания компании в отношении продаж iPhone XR вполне оправдались. Правда, точных цифр об объемах продаж Джосвик так и не назвал. Кроме того, глава маркетингового отдела не стал опровергать или подтверждать слухи о возможном сокращении производственных заказов на модельный ряд iPhone 2018.

"IPhone XR - это буквально наш самый основной продукт и наш самый популярный iPhone, который мы выпускаем", - отметил Грег Джосвик, добавив, что iPhone XR стал самым популярным смартфоном проекта (PRODUCT) RED. В рамках этой инициативы Apple проводит сбор средств для Глобального фонда борьбы со СПИДом.

Джосвик выступил с заявлением на фоне беспокойства по поводу спроса на iPhone. Финансовые результаты Apple в четвертом квартале в начале ноября показали, что компания по-прежнему вынуждает людей тратить больше денег на телефоны, которые они покупают. Apple заявила, что не продала столько iPhone, сколько ожидали аналитики в квартале, который закончился 29 сентября.

Ранее на этой неделе акции Apple снизились после того, как президент Дональд Трамп сказал, что может устанавливать тарифы на iPhone и портативные компьютеры, импортированные из Китая. Джосвик отказался комментировать влияние тарифов на цены на iPhone для потребителей.

Ранее НВ сообщало, что Apple сократила производственные заказы для всех трех своих новых моделей iPhone из-за более низкого, чем ожидалось, спроса. Более дешевый iPhone XR, как полагают, пострадал сильнее, поскольку клиенты, ориентированные на экономию, предпочитают вместо новинки брать iPhone 8 прошлого года, который по-прежнему доступен и оценивается ниже, чем бюджетная модель в этом году.