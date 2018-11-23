Не только Samsung. Названы самые популярные бренды смартфонов

Аналитики компании Counterpoint Research опубликовали исследование по результатам третьего квартала 2018 года на рынке смартфонов.

Samsung остается самым продаваемым брендом смартфонов в мире, сообщается на сайте Counterpoint Research.

В тройку лидеров в международном масштабе вошли компании Samsung, Huawei и Apple с рыночными долями 19%, 14% и 12%. Вслед за тройкой лидеров идут бренды Xiaomi, OPPO, Vivo и Lenovo. Но при этом Samsung лидирует далеко не везде. Южнокорейская компания занимает лидирующее положение в Европе, Африке и Латинской Америке.

В Азии при этом лидирует китайская компания Oppo с 16%, за ней идут Huawei и Vivo с 15%, Xiaomi с 14% и Samsung с 10%. Apple в пятерку лидеров в Азии не входит. Зато в Северной Америке, закономерно, первое место занимает именно Apple с огромной долей в 37%. Samsung при этом находится на втором месте с 25%. Далее следуют LG и Lenovo.

Из неожиданных брендов можно выделить 5% рынка у бренда Alcatel в Северной Америке и 2% в Европе. В Африке и на ближнем Востоке 9% продаж пришлись на турецкую компанию Techno. Также интересно, что компания HMD продала на 73% больше смартфонов Nokia по сравнению с предыдущим годом.

Мировые поставки смартфонов снизились на 5%, достигнув 380 млн штук в третьем квартале 2018 года. Рост развивающихся рынков не смог компенсировать спад на развитых рынках. Продажи снизились во всех регионах, но не во всех странах. К примеру, поставки смартфонов в Индии превысили показатели США и достигли рекордного уровня в третьем квартале 2018 года, а рынок смартфонов в Китае продолжал снижаться уже пятый квартал подряд.

Топ-10 производителей занимают почти 79% мирового рынка смартфонов, тем самым оставляя более 600 брендов конкурировать за оставшиеся 21% рынка. Huawei занимает вторую позицию второй квартал подряд, бренд вырос на 33%.