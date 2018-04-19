Не справились. Intel отказывается от разработки умных очков

Компания Intel подтвердила, что планирует закрыть подразделение, которое занималось созданием новых носимых устройств, и прекратит разработку умных очков Vaunt.

Отмечается, что закрытие, вероятно, приведет к "некоторым увольнениям" в команде, в которой, как сообщается, было около 200 человек, пишет The Verge.

"Проект Superlight (кодовое имя для Vaunt) - отличный пример того, как Intel разработала действительно дифференцированные очки с улучшенными потребительскими эффектами. Мы продолжаем изобретать и изучать новые технологии, которые иногда требуют жесткого выбора, когда динамика рынка не способствует дальнейшим инвестициям", - заявили представители Intel.

Еще во время анонса очков в феврале Intel рассказала, что до конца года планирует выпустить версию для разработчиков. По-видимому, закрытие этого проекта связано с тем, что Intel не удалось договориться с производителями компонентов для очков, таких как оправы и линзы.

"Пробовав базовый прототип, я могу сказать, что наличие heads-up дисплея, который есть только там, это действительно захватывающая технология. Это была попытка усиленной реальности, которая не пыталась дать вам магические 3D-объекты, а вместо этого давала базовую контекстуальную информацию. Возможно, другая компания найдет способ сделать ее реальной", - сокрушается журналист Дитер Бон, который тестировал прототип гаджета.

Напомним, в феврале 2018 года компания Intel представила журналистам The Verge прототип своих умных очков под названием Vaunt, которые проецируют изображение прямо на сетчатку. Отмечалось, что благодаря малой мощности система безвредна для глаз.

Прототип, который показали журналистам, обладает пластиковой оправой, в которую вместо прозрачных стекол могут быть вставлены линзы с диоптриями. Вес очков не превышает 50 граммов, при этом внутри них уместились процессор, аккумулятор, Bluetooth-чип, компас, акселерометр и маломощный лазер.