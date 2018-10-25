Не совсем Samsung. Корейская компания впервые показала смартфон, созданный на аутсорсе

Компания Samsung представила смартфон среднего ценового сегмента Galaxy A6s, который стал первым устройством Samsung, произведенным сторонней компанией.
Модель собрали на тех же мощностях, что и гаджеты Xiaomi, сообщает SlashGear.
В отличие от других смартфонов и даже других моделей Galaxy A, Galaxy A6s, как утверждается, производилась китайской компанией Wintech, которая, по иронии судьбы, также выпускает телефоны Xiaomi.
Эта схема не является новой и необычной на рынке смартфонов. Телефоны BlackBerry теперь выпускаются TCL, а новое поколение телефонов Nokia производится HMD Global. Однако в этих случаях партнерство и лицензирование являются более открытым. В случае с Galaxy A6s Samsung по-прежнему хочет, чтобы все думали, что это сделано Samsung.
Смартфон Galaxy A6s получил IPS-дисплей диагональю 6" с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160x1080 пикселей). Основой нового гаджета стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660, работающий при поддержке 6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного накопителя составляет 64 или 128 ГБ в зависимости от конфигурации.
Основная камера смартфона состоит из двух сенсоров с разрешением 12 и 5 мегапикселей. Фронтальная камера представлена модулем на 12 Мп. Емкость аккумулятора новинки составляет 3300 мАч. Работает аппарат под управлением Android 8.1 Oreo. Цены начинаются от 1799 юаней, то есть около $260. Неизвестно, выйдет ли гаджет за пределы Китая.
Пока неясно, будет ли ощутимая разница в качестве между этим новым телефоном и обычными телефонами Samsung Galaxy A. Кроме того, пока непонятно, готова ли Samsung для уменьшения издержек передать все версии своих смартфонов для китайского рынка другим производителям.
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