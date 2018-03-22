Не работает. Некоторые пользователи Galaxy S9 Plus сообщили о проблемах с сенсорным экраном

Пользователи новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus начали жаловаться на проблемы с тачскрином.

В некоторых дисплеях нашли "мертвые зоны", которые не реагируют на прикосновения, пишет SlashGear.

Впервые о существовании проблемы рассказал пользователь портала Reddit с ником bobdurfob, у которого мертвые зоны совпадали с буквами E, R и T на клавиатуре Gboard. Его слова подтвердило еще несколько человек, сообщивших о плохой отзывчивости тачскрина в самых разных местах.

Проблема, предположительно, является аппаратной. После возвращения к заводским настройкам она не пропадает. Чувствительность теряют разные участки экрана. В большинстве случаев жалобы касаются модели Samsung Galaxy S9+, но встречаются жалобы и на Galaxy S9.

Компания Samsung пока проблему никак не прокомментировала, несмотря на растущее число случаев. При попытке вернуть проблемный аппарат по гарантии некоторые пользователи сообщали о том, что также столкнулись со сложностями.

Как отмечают журналисты, проблемы с сенсорным экраном не так редки, но они редко бывают на флагманских устройствах, в частности, на гаджетах Samsung. Последний громкий случай подобного рода был с флагманами OnePlus, которые, впрочем, были в основном решены.

Ранее НВ сообщало, что эксперты iFixit назвали Samsung Galaxy S9 Plus одним из наиболее затратных для ремонта. Сложности начинаются уже с попытки снять заднюю панель гаджета. Так как Galaxy S9 Plus спереди и сзади прикрыт стеклом, то разборка начинается с прогрева смартфона феном, чтобы ослабить действие клея. Кроме того, замена экрана также требует снятия стеклянной задней панели и разборки всего смартфона.