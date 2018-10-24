Не простая звонилка. Nokia готовит новый кнопочный телефон с поддержкой 4G

Компания HMD Global решила расширять портфолио новыми кнопочными телефонами как можно чаще.
При этом традиционные кнопочные мобильники будут получать современные технологии доступа в интернет, сообщает DNAIndia.
Недавно компания HMD Global запустила свой первый кнопочный 4G-телефон - Nokia 8110, более известный как телефон-банан. Устройство предлагает доступ к таким приложениям, как Google Assistant, Google Maps, Google Search и Facebook, а также дает возможность отправлять и получать электронные письма. Благодаря функции Wi-Fi устройство может также использоваться как точка доступа.
"В то время как мы являемся игроком полного диапазона, основное внимание уделяется функциональным телефонам, где у нас есть возможности с точки зрения объема рынка. Мы также изучаем возможность запуска нового 4G-телефона по доступной цене", - сказал в интервью представитель индийского подразделения HMD Global Эджей Мехта.
Топ-менеджер подчеркнул, что сейчас существует огромный спрос на такие недорогие устройства и это хорошая возможность для компании.
"Один из наших целевых потребителей - пользователь смартфона, ищущий второй телефон, который может обеспечить базовое подключение", - добавил Эджей Мехта.
Согласно данным Cyber Media Research (CMR), рынок кнопочных телефонных аппаратов с 44,5 миллионами поставок во втором квартале этого года зарегистрировал рост на 34% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. В частности, компания HMD Global ежегодно продает больше телефонов, чем смартфонов под брендом Nokia.
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