Не лучший. Эксперты протестировали камеру iPhone XS Max

Сервис DxOMark опубликовал результаты тестирования нового флагманского смартфона Apple. iPhone XS Max набрал в тестах 105 баллов.

Этого оказалось недостаточно, чтобы обойти лидера рейтинга — смартфон Huawei P20 Pro с 109 баллами, сообщается на официальном сайте DxOMark.

По качеству фото камера iPhone XS Max набрала 110 баллов, а по качеству видео — 96. Эксперты выделили высокую детализацию, широкий угол обзора и качественную оптическую стабилизацию.

Также в DxOMark высоко оценили систему автофокусировки и портретный режим с эффектом размытия фона.

"Apple iPhone XS Max поставляется с одной из лучших мобильных камер, которые мы когда-либо тестировали, и во многих областях камера заметно улучшилось по сравнению с прошлогодним iPhone X. Качество изображения и яркое освещение отличное, с очень широким динамическим диапазоном и хорошей детализацией. Автофокусировка и стабилизация изображения работают быстро и эффективно, а камера очень надежна в целом, последовательно обеспечивая хорошие результаты", - подчеркнули эксперты.

Тем не менее, камера новых смартфонов Apple - не лучшая в своем классе. Эксперты отмечают проблемы при масштабировании и, временами, неустойчивый баланс белого при съемке в помещениях.

"При более низком свете шум яркости становится немного более навязчивым, чем у других телефонов высокого класса, а режим масштабирования iPhone отстает от конкурентов (в частности, от Huawei P20 Pro). Однако, если это вас не сильно беспокоит, новое устройство Apple является отличным вариантом для любого мобильного фотографа", - резюмировали в DxOMark.

Поскольку камеры у iPhone XS и iPhone XS Max одинаковы, результаты тестирования относятся и к младшей модели.