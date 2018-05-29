Не копируем, а тенденция. Новый смартфон Google получит вырез, как у iPhone X

В китайских соцсетях опубликовали снимок защитных экранов смартфонов Google Pixel 3 XL и Pixel 3.

Судя по этой утечке, модель Google Pixel 3 XL получит вырез вверху экрана, пишет 9to5google.com.

У аппарата будет большой дисплей с вырезом, на котором видны отверстия для разговорного динамика, датчиков и двух фронтальных камер. Возможно, новинка от Google получит специальную систему для распознавания лиц. Снизу есть "подбородок", на котором расположили вырез для динамика. Скорее всего, в смартфоне будет стереозвук.

Младшая модель Pixel 3 получила немного меньше дисплей без выреза. В остальном, это такое же устройство со стереодинамиками и специальными отверстиями для фронтальных камер и датчиков. Снизу обеих моделей разместится физическая клавиша "Домой" со встроенным в нее сканером отпечатков пальцев.

Ожидается, что аппаратной платформой обновленных Google Pixel станет Qualcomm Snapdragon 845, а объем оперативной памяти составит 4 либо 6 Гбайт. Для хранения файлов и установки приложений в распоряжении пользователя окажется флеш-накопитель вместимостью от 64 Гбайт.

Как отмечают журналисты, возможно, дизайн двух моделей разнится еще и потому, что их разработкой заняты вновь две компании: HTC и LG. Также к снимку защитных стекол рекомендуют относиться с долей недоверия. Больше подробностей о новых смартфонах Pixel 3 и Pixel 3 XL появятся осенью, ближе к официальной презентации гаджетов.

Интересно, что новый снимок отличается от тех изображений смартфона, что были ранее найдены в бета-версии Android P. По данным из прошивки эксперты установили, что продукт получил действительно широкий экран с очень тонкими рамками. На передней панели устройства нет ни одной кнопки.