Не для всех. Samsung выпустит Galaxy Note 9 с 512 ГБ памяти на домашнем рынке - СМИ

После слухов о том, что Samsung планирует вариант Galaxy Note 9 с 512 ГБ памяти, теперь появилась информация о том, что эта модель будет эксклюзивной для рынков Южной Кореи и Китая.

Другие страны могут получить подобный вариант флагманского смартфона позднее, пишет PhoneArena со ссылкой на корейские СМИ.

По слухам, топовая модификация устройства получит процессор Exynos 9810 Octa от Samsung. Помимо 512 ГБ встроенной памяти, Galaxy Note 9 может получить 8 Гб оперативной памяти.

Ранее смартфонов с таким сочетанием объемов оперативной и постоянной памяти не выпускалось — только ноутбуки. Поскольку Note 9, скорее всего, сохранит слот для microSD емкостью до 512 ГБ, максимальная емкость памяти новинки сможет составить 1 терабайт.

Galaxy Note 9 должен получить экран Infinity Display 2.0, как у флагманских Galaxy S9 и Galaxy S9+. Передняя и задняя панели устройства будут сделаны из стекла. Смартфон сохранит диагональ 6,3 дюйма и соотношение сторон 18,5:9. Главным внешним отличием от предшественника, Note 8, станет размещение сканера отпечатков пальцев — теперь он расположился под основной двойной камерой.

В Galaxy Note 8 инженеры добавили сравнительно небольшой небольшой аккумулятор на 3,300 мАч. Эта проблема должна быть решена в новом поколении гаджета, которое получит аккумулятор емкостью 3850 мАч. Для этого в новом фаблете изменили расположение модулей основной камеры, поскольку размеры Note 8 и Note 9 будут почти одинаковыми.

Также источники в Южной Корее предположили, что Samsung оснастит Galaxy Note 9 специальной аппаратной кнопкой спуска затвора в камере. Новая кнопка сможет открывать приложение камеры при двойном нажатии, наводить фокус на объекты при открытом приложении, делать снимки, видео, а также скриншоты при закрытом приложении камеры.

Ранее НВ сообщало, что по данным источника в Южной Корее, Samsung представит Galaxy Note 9 на мероприятии в Нью-Йорке, которое пройдет 9 августа. Таким образом, между анонсами Galaxy Note 8 и Note 9 пройдет меньше года.