Не берут. Продажи ноутбуков Apple резко снизились

Обновленный MacBook Pro, по-видимому, был отвергнут поклонниками, поскольку продажи ноутбуков Apple упали в третьем квартале 2018 года.
Согласно последнему отчету аналитиков компании TrendForce, продажи Apple упали на 24,3%, сообщает Patently Apple.
Отчет показывает, что продажи ноутбуков снизились как среди всех производителей, так и у 4 из 5 лидеров рынка, кроме Dell. Тем не менее, даже в свете других ТОП-брендов продажи Apple выглядят мрачно. Учитывая обновление MacBook Pro в третьем квартале, довольно удивительно, что падение Apple было столь крутым. Очевидно, это отказ от обновления техники Apple.
Аналитики полагают, что в этом году на сезонный подъем на рынке ноутбуков можно не рассчитывать. Это значит, что и Apple едва ли сможет исправить положение.
Лидером рынка ноутбуков осталась HP, хотя отгрузки у нее сократились на 1,8% в годовом исчислении, до 10,8 млн устройств. Ожидается, что за весь год компания выпустит около 42 млн ноутбуков, что на 5% больше прошлогоднего результата и выше средних темпов роста по отрасли.
Lenovo остается вторым по величине производителем портативных ПК. Ее результат в минувшем квартале уменьшился на 1,6%. Dell финишировала третьей с показателем отгрузок 7,18 млн штук. Среди лидеров эта компания оказалась единственной, у кого поставки ощутимо увеличились. Рост в годовом исчислении составил 8%. ASUS разместилась на четвертой строчке с результатом 3,58 млн выпущенных ноутбуков. Снижение продаж составило 6,2%.
Apple и Acer отправили в третьем квартале 3,36 миллиона и 3,35 миллиона ноутбуков соответственно. Однако, по сравнению с их показателями за аналогичный период прошлого года, доля Apple значительно снизилась. Тем не менее, Acer все еще занимает шестое место в рейтинге, немного отставая от Apple.
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