Не берут. Apple снижает производство iPhone из-за низкого спроса - СМИ

Компания Apple сокращает производство трех моделей iPhone последней линейки: XS, XS Max и XR.

По словам источников, проблема возникла из-за сложностей с прогнозированием спроса на новые модели, пишет The Verge со ссылкой на отчет The Wall Street Journal.

Заказы на производство самой доступной из трех моделей — iPhone XR — были уменьшены сразу на треть. Корректировки в объемы поставок iPhone XS и iPhone XS Max менее значительны. Причиной такой ситуации, возможно, стал выпуск сразу трех моделей — спрос на три смартфона предсказать сложнее, чем спрос на один аппарат.

Решение о снижении числа заказов может быть результатом изменения стратегии Apple, которая в последнее время сосредоточила внимание на увеличении суммы денег, которую она получает за каждое устройство, вместо того, чтобы увеличивать объемы продаж. В прошлом квартале компания показала 29-процентное увеличение выручки в своем подразделении смартфонов без изменений объема продаж iPhone, так что это стратегия, похоже, окупается.

В прошлом году были аналогичные прогнозы спада продаж Apple с iPhone X, но в конечном итоге это оказалось спекуляцией. Несмотря на меньшее количество продаж, первый отчет Apple о доходах в 2018 году в начале этого года показал, что iPhone X привел компанию к 11-процентному увеличению выручки. Генеральный директор Apple Тим Кук отметил, что "iPhone X превзошел наши ожидания и стал нашим самым продаваемым iPhone каждую неделю с момента его поставки в ноябре".

Есть хороший шанс, что в этом году мы увидим аналогичную ситуацию с iPhone XS и iPhone XR.

Интересно, что Apple больше не планирует раскрывать продажи единиц для своих устройств в своих квартальных отчетах. Поэтому будет сложнее сказать, являются ли отчеты с уменьшенным спросом истинными. Но если Apple сможет сохранить рост выручки, для инвесторов, скорее всего, не будет иметь значения, сколько iPhone было продано.

Ранее НВ сообщало, что в начале ноября Apple скорректировала планы производства iPhone XR. Сборочные линии для iPhone XR в Тайване загружены лишь на 75%. Кроме того, Apple ранее просила компанию Wistron быть готовой к выполнению срочных заказов, однако в этом сезоне таких заказов не будет. В то же время, по данным источников, поставщики старых моделей iPhone 8 и iPhone 8 Plus получили заказы в целом на 5 млн единиц больше.