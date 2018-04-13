Не берут. Apple сокращает производство колонок Homepod из-за низких продаж

Компания Apple сократила заказы для производителей умных колонок HomePod из-за непопулярности устройства ценой в $349.

В частности, Apple снизила прогнозы продаж и сократила объем заказов у Inventec Corp., одного из производителей компонентов HomePod, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

В течение первых 10 недель продаж HomePod заняли 10 процентов рынка умных колонок, по сравнению с 73% для устройств Echo Amazon и 14 процентов для Google Home, согласно исследованию Slice Intelligence. Исследователи заявляют, что через три недели после запуска еженедельные продажи HomePod снизились примерно до 4 процентов. В некоторых местах продается менее 10 HomePods в день.

По мнению аналитиков, хотя HomePod обеспечивает лучшее качество звука на рынке, потребители обнаружили, что колонка сильно зависит от iPhone и ограничена как цифровой помощник. HomePod в основном используется для воспроизведения мелодий из Apple Music и отправки сообщений через iPhone. Это серьезное препятствие для продаж, потому что динамик Apple стоит на $200 больше, чем большинство умных динамиков.

В Apple обещают в одном из следующих программных обновлений добавить возможность "спаривать" две колонки для стереозвука, повысить функциональность Siri и внести другие улучшения. Будет ли этого достаточно, или компании придется также пойти на снижение стоимости, пока неясно.

Добавим, аналитики из Loup Ventures считают, что продажи Apple HomePod почти наверняка улучшатся к следующему Новому году — умной колонке предрекают продажи на уровне 7 млн экземпляров в 2018 году и 11 млн — в 2019 году. Джин Мюнстер, один из основателей Loup Ventures, напоминает, что компания обновила интерфейс Apple Watch через несколько лет после выпуска и может точно так же поступить с HomePod.

Ранее НВ сообщало, что Apple представила новую рекламу умной колонки HomePod с британской певицей и танцовщицей FKA Twigs в главной роли. Автором нового рекламного видео акустической системы выступил голливудский режиссер Спайк Джонз, известный по таким фильмам, как Там, где живут чудовища, Адаптация и Она.